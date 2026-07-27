Attacco con coltello nel nord di Parigi tre persone ferite | arrestato il presunto aggressore

Notizia in breve

Intorno a mezzogiorno, nella zona di Porte de Clichy, nel nord di Parigi, un uomo ha ferito tre persone con un coltello. La polizia ha arrestato il sospetto aggressore sul posto. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale. La scena è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine. Non ci sono dettagli sulla gravità delle ferite o sul motivo dell’attacco.