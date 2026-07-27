Attacco con coltello nel nord di Parigi tre persone ferite | arrestato il presunto aggressore
Intorno a mezzogiorno, nella zona di Porte de Clichy, nel nord di Parigi, un uomo ha ferito tre persone con un coltello. La polizia ha arrestato il sospetto aggressore sul posto. Le vittime sono state soccorse e trasportate in ospedale. La scena è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine. Non ci sono dettagli sulla gravità delle ferite o sul motivo dell’attacco.
Sarebbero tre le persone ferite in un attacco col coltello a Parigi. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l’aggressione è avvenuta intorno a mezzogiorno, nella zona della Porte de Clichy, nel nord di Parigi. Il presunto autore sarebbe stato arrestato dalle forze dell’ordine. Non si conosco al momento ulteriori dettagli sull’attacco. Articolo in aggiornamento L'articolo Attacco con coltello nel nord di Parigi, tre persone ferite: arrestato il presunto aggressore proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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