Momenti di forte tensione e panico si sono registrati nelle prime ore della mattinata in un importante snodo ferroviario svizzero, dove la normale routine dei pendolari è stata improvvisamente interrotta da urla, fughe e scene di caos. In pochi istanti, l’area si è trasformata in un punto critico, con persone in fuga e forze dell’ordine chiamate a intervenire rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio ha coinvolto un uomo armato che avrebbe colpito più persone all’interno e nei pressi della stazione, generando una situazione di emergenza che ha richiesto un massiccio intervento delle autorità. Le testimonianze raccolte descrivono attimi concitati, con passanti e famiglie che si sono allontanati precipitosamente dalla zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Svizzera, attacco con coltello alla stazione di Winterthur: “Aggressore urla Allah Akbar, 4 feriti”

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