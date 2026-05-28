Svizzera con un coltello aggredisce persone alla stazione di Winterthur ci sono feriti | arrestato l'aggressore
Un uomo armato di coltello ha aggredito alcune persone nella stazione di Winterthur, provocando diversi feriti. L'aggressore è stato subito arrestato dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sulle loro condizioni. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha aperto un procedimento penale. La scena si è svolta nella mattinata di giovedì 28 maggio.
Un uomo armato di coltello ha seminato il panico nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, nella stazione di Winterthur, in Svizzera. L'aggressore, arrestato dopo la fuga, avrebbe colpito diversi pendolari in attesa del loro treno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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