Svizzera con un coltello aggredisce persone alla stazione di Winterthur ci sono feriti | arrestato l'aggressore

Notizia in breve

Un uomo armato di coltello ha aggredito alcune persone nella stazione di Winterthur, provocando diversi feriti. L'aggressore è stato subito arrestato dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sulle loro condizioni. La polizia sta indagando sull'accaduto e ha aperto un procedimento penale. La scena si è svolta nella mattinata di giovedì 28 maggio.