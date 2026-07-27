Attacco con coltello a Parigi me l’ha ordinato Allah

Da imolaoggi.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre persone sono state ferite questa mattina in un attacco con coltello tra la brasserie Les Deux Coupoles e la fermata del tram Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. L’attentatore avrebbe affermato di aver agito su ordine di Allah. La polizia è intervenuta sul posto e sta indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’attacco o sull’identità dell’aggressore. La zona è stata evacuata e i feriti sono stati trasportati in ospedale.

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Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto questa mattina in Francia tra la brasserie Les deux coupoles e la fermata del tram Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Fra le vittime dell’aggressione ci sono tre donne, una delle quali incinta. “Sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale” ha dichiarato la prefettura. Un agente di polizia fuori servizio ha notato l’uomo armato di due coltelli che aggrediva i passanti per strada e ha quindi chiamato rinforzi riuscendo infine a bloccarlo con l’ausilio di un’altra pattuglia. Come riporta il quotidiano Le Figaro, in un video pubblicato sui social network “il sospetto appare un po’ disorientato” e avrebbe detto: “È Allah che mi ha ordinato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Parigi, tre donne ferite in un attacco con coltello: fermato un uomo

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