Svizzera attacco con coltello alla stazione di Winterthur | ci sono feriti L’aggressore urlava Allah Akbar – Il video

Un uomo ha aggredito con un coltello diverse persone nella stazione di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. Durante l’attacco, ha urlato “Allah Akbar”. Sono stati segnalati feriti, ma i dettagli sul numero e le condizioni non sono ancora stati ufficializzati. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore. La scena è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Un uomo ha colpito diverse persone con un coltello nella stazione svizzera di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. Secondo il racconto dei testimoni, diffuso dalla testata Blick, l’aggressore ha urlato «Allah Akbar». A dimostrarlo anche un video che gira in rete ed è riportato dai media locali. L’uomo, arrestato, è un cittadino svizzero di 31 anni. Quattro persone sono rimaste ferite, non sono chiare al momento le loro condizioni. Suspected attack in Switzerland: A man armed with a knife injured three people in the city of Winterthur while shouting "Allahu Akbar." He was arrested by the police. pic.twitter.comHQBedTWOZR — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 28, 2026 Potrebbe aver colpito dei bambini. 🔗 Leggi su Open.online

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Svizzera, urla Allah Akbar e accoltella 4 persone: arrestato. Un ferito è grave

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