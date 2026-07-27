I Carabinieri hanno sequestrato circa 500 grammi di cocaina durante un controllo nei pressi di Avellino Est. Un uomo di 46 anni è stato arrestato in flagranza di reato. L’operazione rientra in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale di Avellino.

Controlli dei Carabinieri nei pressi di Avellino Est: uomo trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina. Arresto durante un servizio di controllo. Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel fine settimana, i militari della Stazione di Atripalda hanno arrestato in flagranza un 46enne residente a Manocalzati, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Fermato nei pressi dello svincolo autostradale. L’intervento è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Avellino Est. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Atripalda, sequestrati 500 grammi di cocaina: arrestato 46enne

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