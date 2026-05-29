Scafati arrestato con 260 grammi di cocaina e 13.500 euro in contanti
Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Scafati con 260 grammi di cocaina e 13.500 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di controllo, che ha portato al fermo dell’individuo e al sequestro delle sostanze e del denaro. La droga e i soldi sono stati trovati durante una perquisizione nell’abitazione e nell’auto dell’uomo. L’arresto è stato convalidato, e si sono aperte le procedure per il processo.
I Carabinieri della Tenenza di Scafati hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita nella giornata del 27 maggio nel comune dell’Agro nocerino-sarnese. Secondo quanto reso noto dai militari dell’Arma, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Sequestrati cocaina, marijuana e denaro contante. Nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri avrebbero rinvenuto circa 260 grammi di cocaina e circa 30 grammi di marijuana. Oltre alla sostanza stupefacente, sarebbe stato sequestrato anche materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. 🔗 Leggi su Zon.it
Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata
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