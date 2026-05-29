Scafati arrestato con 260 grammi di cocaina e 13.500 euro in contanti

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Scafati con 260 grammi di cocaina e 13.500 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di controllo, che ha portato al fermo dell’individuo e al sequestro delle sostanze e del denaro. La droga e i soldi sono stati trovati durante una perquisizione nell’abitazione e nell’auto dell’uomo. L’arresto è stato convalidato, e si sono aperte le procedure per il processo.