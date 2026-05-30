Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Gela durante un controllo. Nel suo domicilio sono stati trovati e sequestrati oltre 230 grammi di cocaina e hashish. L’arresto è avvenuto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato il sequestro delle droghe e portato l’uomo in caserma. La vicenda è ora al vaglio delle autorità giudiziarie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato dai Carabinieri durante un controllo. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un uomo di 69 anni con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel corso di un controllo sul territorio. L’uomo, che si trovava a bordo di una bicicletta elettrica, è stato fermato dai militari e sottoposto a perquisizione. Trovati droga e metadone senza prescrizione. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 105 grammi di cocaina e un flacone di Metadone detenuto senza la necessaria prescrizione medica. Il ritrovamento ha spinto gli investigatori ad approfondire le verifiche con una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’indagato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gela, arrestato 69enne: sequestrati oltre 230 grammi di cocaina e hashish

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