Posti disponibili dopo mobilità docenti 2026 | improbabili le assunzioni anche da elenchi regionali e GPS sostegno per ADSS L’analisi

Venerdì 29 maggio 2026 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026. I dati, forniti dai sindacati e suddivisi provincia per provincia, mostrano i posti residui disponibili per ogni ordine, grado e classe di concorso. Le analisi indicano che le possibilità di assunzione, anche da elenchi regionali e GPS sostegno, sono considerate improbabili. Questa situazione riguarda soprattutto le supplenze di ruolo e le assunzioni a tempo indeterminato.

Venerdì 29 maggio 2026 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026. Grazie ai dati dettagliati provincia per provincia forniti dai sindacati, è possibile conoscere i posti residui per ogni ordine, grado e classe di concorso. Questo numero di posti rappresenta il tetto massimo delle immissioni in ruolo che si potranno effettuare. Ma quanti di queste cattedre rimarranno effettivamente per gli elenchi regionali del sostegno e per le nomine finalizzate al ruolo dalle GPS? Sonia Cannas, esperta in materia scolastica, analizza la situazione. L'articolo Posti disponibili dopo mobilità docenti 2026: improbabili le assunzioni anche da elenchi regionali e GPS sostegno per ADSS. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial mobilità docenti 2026, passaggi di cattedra, allegati e preferenze analitiche e sintetiche

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