Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | 50% GaE 50% concorsi Elenchi regionali Prima fascia GPS sostegno e mini call veloce LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627, le assunzioni prevedono un 50% di posti assegnati tramite graduatorie ad esaurimento e un altro 50% attraverso concorsi. Le procedure includono anche elenchi regionali, prima fascia delle GPS per il sostegno e una mini call veloce. Questa ripartizione mira a ridurre le graduatorie e a semplificare il reclutamento dei docenti.

L’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296. Qualora le GaE siano esaurite, i posti corrispondenti passano alle graduatorie corrispondenti del concorso. I vincitori, inseriti nella graduatoria, hanno diritto al ruolo. Anche se si dovesse aspettare per anni. Si tratta di: Possibili se, dopo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi PNRR (compreso elenco 30%) ci sono ancora posti vacanti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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