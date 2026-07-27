Assegno Unico cambiano le regole | chi può beneficiarne dopo l’aggiornamento dell’Inps

L’Inps ha pubblicato la circolare numero 81 del 24 luglio che modifica le regole per l’Assegno unico universale. Con questa circolare, si recepiscono le modifiche introdotte da un emendamento del Governo al decreto Pnrr. L’aggiornamento amplia il numero di persone che possono beneficiare dell’assegno e modifica i requisiti necessari per ottenerlo.

Cambiano le regole per accedere all’Assegno unico universale. L’Inps ha pubblicato una nuova circolare, la numero 81 del 24 luglio, con cui recepisce le modifiche introdotte da un emendamento del Governo al decreto Pnrr, ampliando la platea dei beneficiari e aggiornando i requisiti richiesti per ottenere la prestazione. La novità più rilevante riguarda i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Paese dell’Unione europea, che da ora potranno essere inclusi tra i beneficiari dell’Assegno unico. Viene inoltre eliminato il requisito dei due anni di residenza in Italia per i lavoratori cittadini di uno Stato membro dell’Ue, che finora rappresentava una condizione necessaria per accedere al sostegno. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE CAMBIA da LUGLIO Regole Rinnovo, date, MESE SOSPENSIONE PAGAMENTI

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