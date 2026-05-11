A maggio 2026, l'Inps effettuerà i pagamenti dell'Assegno Unico Universale seguendo le date stabilite nel calendario ufficiale. La somma verrà accreditata sui conti correnti dei beneficiari nel corso del mese, come previsto dalle disposizioni dell’ente previdenziale. Le date di pagamento vengono comunicate in anticipo dall’Inps e sono consultabili sul portale ufficiale. La periodicità di accredito rimane invariata rispetto ai mesi precedenti.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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