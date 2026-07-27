Sabato scorso, negli scontri contro l'infrastruttura Torino-Lione, 120 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. La premier ha definito gli incidenti come violenza organizzata e premeditata, distinguendoli dal semplice dissenso. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli scontri o sulle responsabilità specifiche. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle eventuali misure adottate in risposta agli incidenti o sulle indagini in corso.

(Agenzia Vista) Torino, 27 luglio 2026 "120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è recata a Chiomonte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Assalto no Tav, Meloni: Scontri non sono dissenso, ma violenza organizzata e premeditata

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