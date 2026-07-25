Durante una marcia No Tav nella Valle di Susa, nel Torinese, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Alcuni partecipanti hanno lanciato oggetti e tentato di entrare nel cantiere di Chiomonte, dove si sta costruendo la nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Le forze dell’ordine hanno risposto con mezzi antisommossa. La premier ha commentato che chi aggredisce le forze dell’ordine attacca lo Stato.

Momenti di alta tensione in Valle di Susa, nel Torinese, durante la marcia No Tav organizzata contro la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Nel corso della manifestazione, alcune centinaia di attivisti appartenenti all’area più radicale e antagonista del movimento hanno dato vita a una serie di azioni violente contro le forze dell’ordine schierate a protezione dei cantieri. Secondo quanto ricostruito, il corteo era partito nel primo pomeriggio da Venaus, piccolo comune della Val Cenischia, con destinazione l’area dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli organizzatori hanno parlato di una partecipazione di circa ventimila persone, mentre la tensione è salita quando una parte dei manifestanti ha cercato di avvicinarsi alle zone presidiate dalle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Scontri in Valle di Susa, assalto No Tav al cantiere di Chiomonte. Meloni: “Chi aggredisce le Forze dell’Ordine attacca lo Stato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri a TORINO davanti all'ex sede di ASKATASUNA: in fiamme un blindato della polizia

Notizie e thread social correlati

Assalto No Tav in Val di Susa: incendiati i mezzi delle forze dell’ordineDurante una manifestazione No Tav in Val di Susa, alcuni antagonisti hanno incendiato mezzi delle forze dell’ordine.

Manifestazione No Tav, assaltato il cantiere di Chiomonte | Lancio di pietre e bombe carta contro la polizia alla marcia in Valle di SusaIn Valle di Susa, durante una marcia No Tav, alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che...

Temi più discussi: No Tav, assalto ai cantieri, scontri con la polizia: chiusa l'A32, treni sospesi; Tav, ancora scontri in Val di Susa e nel fine settimana torna l’Alta Felicità; Festival Alta Felicità a Venaus, la prefettura dispone una serie di divieti per prevenire disordini vicino ai cantieri Tav; Dieci anni di Alta Felicità: Saremo ovunque! Fa discutere l'ordinanza anti-vetro.

Momenti di forte tensione al cantiere della #Torino- #Lione di #Chiomonte, in #ValdiSusa, dove alcune centinaia di #antagonisti hanno assaltato l'area da più fronti. Durante gli scontri sono stati lanciati pietre, bombe carta e razzi, mentre le forze dell'ordine h x.com

Scontri No Tav in Valle di Susa: centinaia di manifestanti assaltano cantieriViolenti scontri durante la marcia No Tav in Valle di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati lanciano pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. Due camionette dei carabinieri date alle fia ... emmepress.com

Scontri No Tav in Val di Susa, le reazioni. Tajani: Guerriglia inaccettabile, sinistra conniventeDue camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l'assalto ancora in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese. Al momento non si sa ... ilmessaggero.it