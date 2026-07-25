No Tav assalto al cantiere di Chiomonte In fiamme camionette delle forze dell’ordine Meloni | La violenza non piegherà lo Stato – LE FOTO

Un gruppo di centinaia di manifestanti No Tav ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, nella Valle di Susa. Durante l’azione, quattro camionette delle forze dell’ordine sono state incendiate, due delle quali appartenenti ai Carabinieri e due alla Guardia di Finanza. Inoltre, si registrano circa 60 agenti feriti. Le forze dell’ordine hanno risposto con interventi di sicurezza e sono state coinvolte in scontri con i manifestanti.

Quattro camionette, due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza, sono state date alle fiamme e 60 sono gli agenti feriti: questo il bilancio dell’ assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese, da parte di centinaia di No tav. Gli antagonisti, tutti vestiti di nero e con caschi e maschere antigas, hanno assaltato il cantiere con pietre, bottiglie e bombe carta. Le forze dell’ordine hanno respinto da dentro il cantiere, con lacrimogeni e idranti. A causa degli scontri la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Bussoleno e Borgone Susa per la presenza di manifestanti sui binari. I treni Alta Velocità e Regionali, secondo quanto comunica Fs, possono registrare ritardi. 🔗 Leggi su Open.online

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No Tav assaltano il cantiere di Chiomonte, due camionette dei carabinieri date alle fiamme

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