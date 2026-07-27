Domenica 26 luglio è tornato in onda in prima serata, dopo ben 19 anni, Compagni di scuola, film cult di Carlo Verdone. E mentre Rete4 riproponeva la pellicola in versione restaurata, sulle altre reti la proposta era varia. Alberto Angela è tornato su Rai1 con una nuova puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Rai2 c’era il documentario Juventus. Primo amore, un viaggio avvincente nel decennio d’oro della squadra. Rai3 proponeva il docureality Che ci faccio qui – La casa degli altri, condotto da Domenico Iannacone, e su Canale l’appuntamento era con la dizi turca Racconto di una notte. Su Italia1 andava in onda la puntata Le iene presentano: il verdetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 26 luglio, Alberto Angela si scontra con Compagni di scuola

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