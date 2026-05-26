? Punti chiave Chi ha vinto la sfida tra Alberto Angela e I Cesaroni?. Come si sono differenziati gli ascolti tra quiz e prima serata?. Perché i programmi di gioco hanno numeri così distanti dalla fiction?. Quali canali hanno faticato a trattenere il pubblico dopo i grandi show?.? In Breve I Cesaroni su Canale 5 registrano il 14,2% di share con 2.305.000 spettatori.. La Ruota della Fortuna domina l'access prime time con il 24,8% di share.. Affari Tuoi su Rai1 raggiunge il 23,4% con 4.558.000 telespettatori.. Quarta su Rete 4 attira 916.000 persone con il 7,9% di share.. Lunedì 25 maggio, la serata televisiva ha il successo di Ulisse – Il Piacere della Scoperta con un 16,9% di share, superando I Cesaroni – Il Ritorno che ha registrato il 14,2% su Canale 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascolti TV: Alberto Angela trionfa con Ulisse, supera I Cesaroni

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La prima serata televisiva del 25 maggio 2026 è guidata da Rai 1, che con Ulisse – Parigi nascosta ottiene 2.504.000 milioni di telespettatori e il 16,9% di share, imponendosi come programma più visto del prime time. #AlbertoAngela #AscoltiTV #Ulisse #Pari x.com

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