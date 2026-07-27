ASCOLTI TV 26 LUGLIO 2026 | RACCONTO DI UNA NOTTE NOOS COMPAGNI DI SCUOLA LA FORMULA 1

Nella serata del 26 luglio 2026, “Racconto di una notte” ha ottenuto circa 2 milioni di spettatori, mentre il film “Noos” ha superato i 1,8 milioni. “Compagni di scuola” ha registrato 1,5 milioni di spettatori, e la gara di Formula 1 ha attirato circa 3 milioni di telespettatori. Su Rai1 sono andati in onda anche “Linea Blu” e il Tg1, mentre su Rai3 la Santa Messa e l’Angelus.

ASCOLTI TV 26 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Blu: Porti d’Italia – x Tg1 – x UnoMattina Weekly – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa – x Angelus – x Pres. Linea Verde Estate – x Linea Verde Estate – x Tg1 + Libri – x + x Domenica In: Il Meglio – x Purché Finisca Bene: Basta un Paio di Baffi – x Reazione a Catena Weekend – x Reazione a Catena Weekend – x Tg1 – x L’Eredità Summer – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Speciale Tg1 – x Sottovoce e Dintorni – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Ulisse: Il Primo Eroe – x Santa Messa – x Le... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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