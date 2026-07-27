Nella serata del 26 luglio 2026, il programma “Racconto di una notte” ha registrato il 16,3% di share, superando “Noos” che ha ottenuto il 12,5%. “Compagni di scuola” ha raggiunto il 6,4%, mentre la gara di Formula 1 ha totalizzato l’11,5% di ascolti. Tra i programmi più visti ci sono stati anche i gruppi RAI 24H con il 32,2% e il 38,6%, e “Media Set 24H” con il 38,6% e il 45,7%. La trasmissione “Linea Blu” su port

ASCOLTI TV 26 LUGLIO 2026 • DOMENICA •. GRUPPI R A I 24H – 2319 32.20 PT – 4389 30.95 M E D I A S E T 24H – 2781 38.61 PT – 6490 45.77 Linea Blu: Porti d’Italia – 376 12.70 Tg1 + Medicina – 773 18.80 + 784 18.00 UnoMattina Weekly – 814 17.60 + 912 19.10 Check Up: Il Meglio – 940 18.70 A Sua Immagine – 1224 19.70 Santa Messa – 1457 23.40 Angelus – 2063 25.00 Pres. Linea Verde Estate – 2149 23.37 Linea Verde Estate – 2764 25.12 Tg1 – 3521 28.80 Tg1 Libri – 3059 25.90 Domenica In: Il Meglio – 1229 11.80 Purché Finisca Bene: Basta un Paio di Baffi – 852 9.10 Reazione a Catena Weekend – 1674 15.87 Reazione a Catena Weekend – 2518 20.23 Tg1 – 3113 22. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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© Bubinoblog.altervista.org - ASCOLTI TV 26 LUGLIO 2026: RACCONTO DI UNA NOTTE (16,3%) BATTE NOOS (12,5%), COMPAGNI DI SCUOLA (6,4%), LA FORMULA 1 (11,5%)

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