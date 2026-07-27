Ascolti TV | Domenica 26 Luglio 2026 Noos non va 12.5% vince Racconto di una Notte 16.3% bene Compagni di scuola 6.4%

Notizia in breve

Domenica 28 giugno 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha avuto 1.432.000 spettatori, con il 12,5% di share. Su Canale5, Racconto di una Notte ha ottenuto il 16,3% di share, mentre Compagni di scuola ha raccolto il 6,4%. Nessun altro programma ha superato queste percentuali.