Ascolti TV | Domenica 26 Luglio 2026 Noos non va 12.5% vince Racconto di una Notte 16.3% bene Compagni di scuola 6.4%
Domenica 28 giugno 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha avuto 1.432.000 spettatori, con il 12,5% di share. Su Canale5, Racconto di una Notte ha ottenuto il 16,3% di share, mentre Compagni di scuola ha raccolto il 6,4%. Nessun altro programma ha superato queste percentuali.
Nella serata di ieri, domenica 28 giugno 2026, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza interessa 1.432.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.685.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Juventus – Primo Amore intrattiene 523.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto in replica incolla davanti al video 825.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (.000 – %), la replica di Che Ci Faccio Qui segna 499.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Compagni di scuola totalizza 781.000 spettatori (6.4%). Su La7 Operazione sottoveste raggiunge 493.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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