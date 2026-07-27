arnaldi musetti subito un derby ad alta tensione a washington

All'esordio dell'ATP 500 di Washington, si sono affrontati Musetti e Arnaldi in un derby italiano. Musetti, dopo più di due mesi di inattività, è tornato in campo sfidando il suo connazionale. Il match si è svolto con grande intensità, attirando l’attenzione dei presenti. Il sorteggio ha dato inizio a un incontro che si è rivelato molto combattuto, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sull’esito.

Derby italiano all’esordio dell’Atp 500 di Washington: Musetti torna dopo oltre due mesi di stop e sfida Arnaldi. Ecco analisi e pronostico del match. Il sorteggio dell’ Atp 500 di Washington non è stato clemente con il tennis italiano. Al primo turno andrà infatti in scena il derby tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, una sfida che mette subito di fronte due dei migliori azzurri del circuito. Per il carrarino, inoltre, si tratta del ritorno alle competizioni dopo oltre due mesi di assenza, in seguito all’infortunio al retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare sia il Roland Garros che Wimbledon. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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