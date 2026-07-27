architetti cerbone delegato nazionale della commissione protezione civile

L'architetto Antonio Cerbone è stato nominato delegato esterno della Commissione Protezione Civile. La sua nomina è stata annunciata in occasione di un evento presso l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, dove è stata ricordata la figura del compositore Morricone. La nuova data dell’evento è il 29 luglio.

All’Anfiteatro degli Scavi di Pompei “È MIO PADRE MORRICONE DIRIGE MORRICONE”. Nuova data mercoled’ 29 luglio NAPOLI – L’architetto Antonio Cerbone è stato nominato Delegato esterno della Commissione “Protezione Civile. Prevenzione e gestione eventi calamitosi. Coordinamento emergenze” del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La nomina rappresenta un importante riconoscimento professionale e valorizza il percorso sviluppato negli ultimi anni sui temi della sicurezza abitativa e della prevenzione. «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che mi è stato affidato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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