Venti di burrasca sull' Abruzzo l' allerta della protezione civile nazionale

Lunedì 11 maggio, sull'Abruzzo è stata diramata un’allerta vento dal dipartimento della protezione civile nazionale. Il Centro funzionale regionale ha comunicato che sono previste condizioni meteorologiche avverse nella regione, e ha diffuso un avviso ufficiale. La comunicazione riguarda specificamente il rischio di vento forte, che potrebbe interessare diverse zone dell’Abruzzo durante la giornata.

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