Venti di burrasca sull' Abruzzo l' allerta della protezione civile nazionale
Lunedì 11 maggio, sull'Abruzzo è stata diramata un’allerta vento dal dipartimento della protezione civile nazionale. Il Centro funzionale regionale ha comunicato che sono previste condizioni meteorologiche avverse nella regione, e ha diffuso un avviso ufficiale. La comunicazione riguarda specificamente il rischio di vento forte, che potrebbe interessare diverse zone dell’Abruzzo durante la giornata.
Allerta vento, sull'Abruzzo, nella giornata di lunedì 11 maggio. Il Centro funzionale d'Abruzzo, infatti, ha comunicato che il dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. In particolare, dalle prime ore di lunedì e per le successive.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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