Comunicato Stampa | CRV - Seconda commissione Social Housing Valutazione Ambientale Strategica Protezione civile

La seconda commissione ha discusso di questioni legate al social housing, alla valutazione ambientale strategica e alla protezione civile. Sono stati esaminati diversi aspetti normativi e procedure relative a questi temi, con interventi di funzionari e esperti del settore. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni e gli organi tecnici, per approfondire le questioni di competenza e definire eventuali azioni future. La riunione ha visto anche l’aggiornamento sulle pratiche in corso.

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