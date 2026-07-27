Il governo ha approvato un taglio immediato sul gasolio, definendolo una risposta tempestiva alle tensioni internazionali che stanno facendo aumentare i prezzi dei carburanti. Questo incremento si traduce in un aumento generale dei costi per tutti i mezzi di trasporto su strada. La misura mira a contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi sulle spese di trasporto e sui prezzi finali dei beni.

ROMA – “Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Approvato un taglio immediato sul gasolio, Meloni: “Risposta tempestiva”

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Meloni: Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti. Abbiamo approvato un taglio immediato sul gasolio. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile. Faremo di tutto per non lasciar x.com

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