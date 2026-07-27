Dopo il Consiglio dei ministri, il governo ha annunciato un taglio temporaneo alle accise sul gasolio, definendolo una risposta rapida alle tensioni internazionali che hanno provocato un aumento dei prezzi dei carburanti. La premier ha evidenziato che le risorse disponibili sono limitate e che l’intervento mira a ridurre gli effetti dell’aumento sui costi di trasporto. La misura riguarda il settore dei carburanti e il prezzo alla pompa.

"Le tensioni internazionali - ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri sul taglio delle accise - stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Accise, Meloni sul taglio al gasolio: «Risposta tempestiva con le poche risorse a disposizione»

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GIORGIA MELONI: TAGLIO ACCISE NON È MISURA ELETTORALE, MA RISPOSTA CONCRETA CONTRO LA SPECULAZIONE

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