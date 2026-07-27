Aperto il bando dell' Università di Siena per una borsa di studio a sostegno delle vittime di violenza in famiglia

L’Università di Siena ha aperto un bando per una borsa di studio dedicata a studenti vittime di violenza in famiglia. La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2026. La borsa mira a sostenere le persone che si trovano in questa condizione, offrendo un aiuto economico. La richiesta può essere presentata online attraverso il portale dell’ateneo. La selezione avverrà sulla base dei requisiti previsti nel bando.

Arezzo, 27 luglio 2026 – È aperto fino al 15 settembre 2026 il bando dell’Università di Siena per una borsa di studio destinata a studentesse e studenti vittime di violenza in famiglia. La borsa di studio, che è a copertura dell’intero ciclo di studi, comporta l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e ha un importo pari a euro 12.000 per annualità. La bors a è destinata a immatricolatei al I anno dei corsi di laurea triennale, immatricolatei al I anno a corsi, di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato per il 20262027 come indicati nell’avviso. È sostenuta dai fond i MUR per il potenziamento dei servizi agli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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