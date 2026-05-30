Servizi Ospedalieri Spa ha annunciato un bando per una borsa di studio destinata agli studenti. Il concorso prevede criteri specifici per la selezione, che saranno valutati secondo le modalità stabilite nel documento ufficiale. La società, specializzata in servizi di lavanolo, ha pubblicato i dettagli dell’iniziativa sul proprio sito e invita gli interessati a presentare domanda entro le scadenze indicate.

Servizi Ospedalieri Spa, società del Gruppo Rekeep attiva nel servizio di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario e nella fornitura di dispositivi medici, rinnova anche quest’anno il proprio impegno per la promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Ferrara 25 tra i migliori studenti e studentesse della città, con la XVI edizione di KeepCare School, l’iniziativa dedicata alle figlie e ai figli dei dipendenti del Gruppo che, ogni anno, attraverso l’assegnazione di borse di studio basata esclusivamente sul merito, sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia. In tutta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizi Ospedalieri, una borsa di studio per gli alunni . I criteri del bando

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