AORN San Pio celebrato un matrimonio al Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Una donna in condizioni di salute delicate ha celebrato un matrimonio civile nella Cappella Ospedaliera di un presidio sanitario. Dopo decenni di relazione, ha sposato il suo compagno in una cerimonia toccante. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme sanitarie e ha coinvolto il personale e i presenti, che hanno assistito all’unione in un’atmosfera di intimità e commozione. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale del loro legame.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una cerimonia tanto bella quanto commovente: dopo decenni di relazione con il suo compagno, una donna in delicate condizioni di salute, ha sposato con rito civile l’amore della sua vita nella Cappella Ospedaliera del Presidio Ospedaliero S. Alfonso Maria de’ Liguori guidato dal Direttore Generale dell ’AORN San Pio di Benevento. La paziente ricoverata presso la UOC Medicina Interna –Direttore Vincenzo Cioffi – ha espresso la volontà di convolare a nozze per suggellare un’unione che durava da circa trentacinque anni. L’equipe medica, infermieristica e socio-sanitaria immediatamente si è adoperata per rendere possibile l’eccezionale richiesta, la Direzione Medica di Presidio ha provveduto quindi alle notifiche di legge per l’Ufficiale di Stato Civile interessato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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