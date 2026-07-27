AORN San Pio celebrato un matrimonio al Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Notizia in breve

Una donna in condizioni di salute delicate ha celebrato un matrimonio civile nella Cappella Ospedaliera di un presidio sanitario. Dopo decenni di relazione, ha sposato il suo compagno in una cerimonia toccante. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme sanitarie e ha coinvolto il personale e i presenti, che hanno assistito all’unione in un’atmosfera di intimità e commozione. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale del loro legame.