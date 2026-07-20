Nuova ala per il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori | mercoledì la consegna dell’opera
Mercoledì 22 luglio alle 12 sarà consegnata la nuova ala dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. La struttura, realizzata dalla Provincia, si trova nell’area dell’edificio esistente e rappresenta un ampliamento dell’istituto. L’opera sarà ufficialmente consegnata durante una cerimonia prevista a mezzogiorno. La nuova ala si inserisce nell’edificio già in uso e amplia gli spazi disponibili per studenti e insegnanti.
Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 22 luglio p.v. alle 12 sarà consegnato la nuova ala dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” realizzato dalla Provincia nell’area dell’esistente struttura. Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi. L’opera dell’importo di circa 4,9 milioni di Euro è stata interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e realizzata dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Mastrocinque Costruzioni srl (capogruppo, mandataria) e EDIL Costruzioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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