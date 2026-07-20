Nuova ala per il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori | mercoledì la consegna dell’opera

Notizia in breve

Mercoledì 22 luglio alle 12 sarà consegnata la nuova ala dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. La struttura, realizzata dalla Provincia, si trova nell’area dell’edificio esistente e rappresenta un ampliamento dell’istituto. L’opera sarà ufficialmente consegnata durante una cerimonia prevista a mezzogiorno. La nuova ala si inserisce nell’edificio già in uso e amplia gli spazi disponibili per studenti e insegnanti.