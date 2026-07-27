Antonella Elia attacca ancora Alessandra Mussolini | Ci ha preso tutti in giro

Nuovi attacchi di Antonella Elia contro Alessandra Mussolini, cosa ha detto la showgirl sull’ex gieffina. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa già da qualche mese ma non sembra essere cambiato nulla tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, la prima infatti non perde occasione per attaccarla e criticarla duramente. Antonella Elia al Grande Fratello Vip (Screen Mediaset Infinity) Dopo la finale la showgirl ha più volte lanciato pungenti frecciatine all’ex gieffina, non sopporta che abbia vinto lei il reality. Lei era convinta che il pubblico avrebbe fatto vincere lei, infatti continua a dire che la gente non ha capito nulla. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: Non capisco come possa piacere alla gente

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