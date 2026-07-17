GF Vip Antonella Elia ripensa alla sconfitta e attacca Alessandra Mussolini | Sempre all’attacco

Antonella Elia ha commentato la sconfitta al Grande Fratello Vip, criticando Alessandra Mussolini. Dopo aver sperato di vincere, Elia ha espresso il suo disappunto per il fatto che il pubblico abbia scelto Mussolini come vincitrice. Ha inoltre attaccato nuovamente l’ex concorrente, affermando che “è sempre all’attacco”. La Elia ha commentato la situazione con toni critici, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sugli episodi specifici.

Nuovo attacco di Antonella Elia ad Alessandra Mussolini, c’entra la vittoria del GF Vip. Antonella Elia sperava di vincere il Grande Fratello Vip e non ha preso affatto bene il fatto che il pubblico abbia preferito Alessandra Mussolini. In varie occasioni ha attaccato l’ex gieffina dicendo che non meritava la vittoria. Antonella Elia al Grande Fratello Vip (Screen Mediaset Infinity) A distanza di mesi ha ribadito che non sa come mai sia stata lei a trionfare, al settimanale Mio ha detto di aver letto sui social molti commenti negativi contro l’ex europarlamentare, infatti non si spiega come abbia vinto. Parlando di lei ha detto: “Ha avuto atteggiamenti sempre d’attacco, molto studiati: colpiva uno o l’altro concorrente. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Che paura Antonella Elia al GF VIP, urla contro Alessandra Mussolini: parole tremende e minacce

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