Durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia ha commentato la presunta festa organizzata da Alessandra Mussolini dopo la fine del Grande Fratello Vip. Elia ha affermato di non aver mai ricevuto un invito ufficiale e ha dichiarato di non festeggiare l’evento, ma di contestarlo. La discussione si è concentrata sulla mancanza di inviti e sulla sua posizione nei confronti della festa.

Durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, Antonella Elia torna a parlare di Alessandra Mussolini e della presunta festa post GF Vip, rivelando di non aver mai ricevuto l'invito ufficiale. Nuovo capitolo nelle tensioni nate durante e dopo il GF Vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al centro della polemica c'è la presunta festa organizzata dalla vincitrice del reality, alla quale l'ex concorrente sostiene di non essere mai stata invitata ufficialmente, nonostante un primo contatto telefonico. Antonella Elia esclusa dalla festa di Alessandra Mussolini L'antipatia tra le due finaliste del reality show non è nata per esigenze televisive, ma sarebbe il risultato di tensioni sviluppate realmente all'interno della Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini: “Non la festeggio, la contesto”

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GFVip, Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini: «Fai gli show, sei patetica»

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