Annalisa Elettra Lamborghini Gabry Ponte e Chi sono i nuovi ospiti annunciati a Il Festival dello Spettacolo 2026 - Dove quando e tutte le info

Il Festival dello Spettacolo 2026 si terrà dal 6 all’8 novembre presso il Superstudio Più a Milano. Tra i nuovi ospiti annunciati ci sono Annalisa, Elettra Lamborghini e Gabry Ponte. La manifestazione si svolge in via Tortona 27 e si rivolge a diverse anime dell’intrattenimento. La conferma degli artisti si aggiunge alla lista di partecipanti attesi durante l’evento.

Festival dello Spettacolo 2026 - Quando e dove Prosegue il conto alla rovescia per Il Festival dello Spettacolo, il grande evento interamente dedicato alle molteplici anime dell’intrattenimento, in programma il 6, 7 e 8 Novembre 2026 presso Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano. Ideato da TV S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Sanremo 2026 - Elettra Lamborghini canta Voilà

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