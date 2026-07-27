Annalisa Elettra Lamborghini Gabry Ponte e Chi sono i nuovi ospiti annunciati a Il Festival dello Spettacolo 2026 - Dove quando e tutte le info

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival dello Spettacolo 2026 si terrà dal 6 all’8 novembre presso il Superstudio Più a Milano. Tra i nuovi ospiti annunciati ci sono Annalisa, Elettra Lamborghini e Gabry Ponte. La manifestazione si svolge in via Tortona 27 e si rivolge a diverse anime dell’intrattenimento. La conferma degli artisti si aggiunge alla lista di partecipanti attesi durante l’evento.

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