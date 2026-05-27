A Torino i big della musica italiana in unico concerto gratuito | chi sono da Annalisa a Serena Brancale e Gabry Ponte

Sabato 30 maggio a Torino si svolgerà un concerto gratuito con artisti come Annalisa, Serena Brancale e Gabry Ponte. L’evento fa parte del tour estivo di Radio Kiss Kiss, che prevede spettacoli e performance live in diverse città italiane. La serata vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani, senza costi di ingresso. L’iniziativa coinvolge varie location cittadine e si inserisce nel calendario estivo della radio.

Sabato 30 maggio si aprirà a Torino il tour estivo di Radio Kiss Kiss che porterà musica, spettacolo ed esperienze live nelle principali città italiane. Piazza Castello si trasformerà per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica italiana.Il programma del Kiss Kiss. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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