Andy Murray distrugge il pickleball | È un gioco facile Il rumore mi dà fastidio a me non mi piace

Andy Murray ha criticato il pickleball, definendolo un gioco troppo facile e fastidioso a causa del rumore che produce. L'ex numero uno del tennis ha espresso il suo disappunto pubblicamente, sottolineando di non apprezzare questa attività. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione di chi segue il mondo dello sport, in particolare tra gli appassionati di tennis e sport di racchetta.

L'ex numero 1 del tennis ha usato parole dure nei confronti del pickleball: "Non mi piace, il rumore dà fastidio ed è troppo facile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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