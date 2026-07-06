Fred De Palma ha dichiarato di aver affrontato la morte da giovane, esperienza che lo ha portato a usare la musica come distrazione. Da quando ha l’acufene, trova il silenzio più fastidioso del rumore. Riguardo al matrimonio, lo considera una formalità, ma è disposto a fare di più per la donna che ama. Non si sente sotto pressione per i risultati, preferisce sperimentare e mettersi alla prova piuttosto che cercare di eguagliare lavori precedenti.

Sente la pressione dei numeri, di doversi sempre superare? «Non ho mai pensato di eguagliare qualcosa che avevo già fatto. Anzi, è proprio quello che non mi va di fare: mi piace sperimentare e mettermi alla prova. Quando ho mandato ad Anitta La testa gira, per dire, lei era dubbiosa perché non era certa che quella roba in Italia funzionasse. Ci siamo buttati e, alla fine, abbiamo avuto ragione. Penso che la mia musica rispecchi la vitalità e la voglia di divertirsi, la voglia di vivere: cerco di vivere al massimo ogni cosa, senza risparmiarmi». C'è mai stato un momento in cui ha temuto di sprecare tempo? «Lo penso ogni giorno della mia vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fred De Palma: «Aver incontrato la morte da ragazzo mi ha cambiato: faccio musica per non pensare. Da quando ho l'acufene il silenzio mi dà più fastidio del rumore. Il matrimonio? È una formalità, ma per la donna che ami fai questo e altro»

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