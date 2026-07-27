Renzo Ulivieri | L'attacco a Pirlo mi ha dato fastidio Ma non mi piace chi sponsorizza le scommesse

Renzo Ulivieri ha espresso disappunto per l’attacco rivolto a Pirlo, definendolo fastidioso. Ha inoltre criticato chi promuove le scommesse sportive, senza entrare nei dettagli. Ulivieri ha commentato anche sulla vicenda che ha escluso Pirlo dalla selezione per la panchina della Nazionale, affermando che si è discusso di tutto tranne che di calcio.

Il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, commenta a Fanpage.it il caso che ha escluso Andrea Pirlo dalla corsa alla panchina della Nazionale Italiana: "Si è parlato di tutto tranne che di calcio. Rapporti tra ex calciatori e agenzie di scommesse? Non mi piace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandra Mastronardi: “Eva mi ha dato tantissimo. Con i primi guadagni dei Cesaroni comprai un’auto”Alessandra Mastronardi ha dichiarato che il personaggio di Eva Cudicini, interpretato nella serie I Cesaroni, le ha dato molto.

Leggi anche: Trump, frenata dopo l'attacco a Meloni: "Mi piace, ma non mi ha aiutato contro l'Iran" - Video

Temi più discussi: Possesso, pressing e moduli fluidi: il calcio di Pirlo nella sua tesi a Coverciano; Ulivieri, 'ritmo e meno proteste per Serie B più spettacolare'; Valoti, garantisce papà: Mattia ha Vicenza nel cuore e voleva giocare al Menti; Come giocherebbe l'Italia con Pirlo ct: difesa a 3 mascherata, trequartista e modulo fluido.

Renzo Ulivieri: L’attacco a Pirlo mi ha dato fastidio. Ma non mi piace chi sponsorizza le scommesseIl presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, commenta a Fanpage.it il caso che ha escluso Andrea Pirlo dalla corsa alla panchina della Nazionale Italiana ... fanpage.it

Ulivieri: 'Il calcio italiano deve affrontare i problemi, non rivoluzionare'Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), ha offerto la sua analisi sulla crisi del calcio italiano, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio ... it.blastingnews.com