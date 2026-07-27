Andrea Pirlo ha parlato dopo le polemiche legate al suo ruolo come testimonial di Fonbet, un’agenzia di scommesse. La sua posizione arriva dopo aver evitato la nomina a commissario tecnico della nazionale e aver affrontato le critiche sul contratto con l’azienda. Pirlo ha commentato la questione, senza entrare in dettagli, e ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda.

Andrea Pirlo, dopo essere stato a un passo dall’essere nominato nuovo ct dell’Italia e dopo essere stato travolto dalle polemiche nei giorni scorsi per il suo contratto da testimonial di Fonbet, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto nella tarda serata di domenica, pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda, dicendosi amareggiato per le critiche ricevute. Ha ringraziato Paolo Maldini e Leonardo. Non ha invece menzionato il presidente della FIGC Giovanni Malagò e non ha nemmeno dichiarato di voler fare un passo indietro. Andrea Pirlo e la bufera sul ruolo di allenatore dell'Italia:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Pirlo si difende dopo la bufera su Fonbet legata a Sergey Lomakin, il veto degli sponsor sul contratto

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