Chi è Sergey Lomakin il controverso re dei supermercati che ha avvicinato Andrea Pirlo alla Russia

Sergey Lomakin è un imprenditore russo coinvolto in diverse attività, tra cui la gestione di catene di supermercati discount e investimenti nel settore sportivo. È noto per aver avvicinato l’ex calciatore Andrea Pirlo alla Russia, suscitando attenzione. La sua figura è stata al centro di questioni legali, politiche e di controversie pubbliche, con collegamenti a vari settori di investimento e a vicende giudiziarie. La sua presenza nel mondo dello sport e degli affari ha generato discussioni e polemiche.

Dall'impero dei discount alla rete di club calcistici internazionali: chi è Sergey Lomakin, il miliardario russo finito al centro del 'caso Pirlo'. Tra Fonbet, investimenti nello sport e vicende giudiziarie e politiche, ecco le controversie che accompagnano la sua figura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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