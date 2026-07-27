Ancona la Cardiochirurgia Pediatrica è ferma Sala operatoria chiusa bimbi trasferiti Primario da nominare e bando scaduto da mesi

Da corriereadriatico.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Torrette resta chiusa e i bambini sono stati trasferiti altrove. Il bando per nominare un nuovo primario è scaduto da mesi, ma ancora non è stato assegnato nessuno alla guida della struttura. A più di un mese dalla scadenza, le operazioni sono ferme e non ci sono indicazioni su quando riprenderanno.

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ANCONA A più di un mese dalla scadenza del bando la Cardiochirurgia Pediatrica dell’ospedale di Torrette è ancora senza guida e le operazioni sarebbero ferme al palo. I bimbi più gravi, bisognosi di interventi, vengono trasferiti in altri ospedali fuori regione. Tutto fermo. Il bando, la sala operatoria e anche le speranze di utenti e dipendenti che assistono a uno sfiorire del reparto. Il concorso per primario è stato indetto il 23 marzo scorso, dopo che il posto era vacante dal 15 gennaio per le dimissioni di Sergio Filippelli, e pubblicato in Gazzetta. Ci sarebbero due candidati, uno molto quotato, ma la pratica sarebbe bloccata alla gestione del personale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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