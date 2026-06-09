Cardiochirurgia pediatrica dopo la proroga scoppia la polemica Musolino attacca Schifani | Sei mesi non sono una soluzione

Dopo la proroga della gestione del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina, è scoppiata una polemica politica. La Regione Siciliana ha raggiunto un accordo con l'ospedale Bambino Gesù di Roma per mantenere attiva l’attività fino al 31 maggio. Tuttavia, un esponente politico ha criticato la soluzione, affermando che sei mesi non risolvono il problema. La questione rimane aperta, con tensioni tra le parti coinvolte.

La proroga è arrivata, ma la partita politica è tutt'altro che chiusa. A poche ore dall'annuncio dell'intesa tra la Regione Siciliana e l'ospedale Bambino Gesù di Roma per garantire la prosecuzione dell'attività del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina fino al 31. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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