Ancona a 19 anni le asportano un tumore al cervello da sveglia | traduzione in sala operatoria grazie all'IA

Una ragazza di 19 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cervello da sveglia a Ancona, utilizzando un sistema di traduzione basato sull'intelligenza artificiale. La procedura è stata resa possibile grazie a questa tecnologia, che ha facilitato la comunicazione tra il team medico e la paziente durante l’operazione. La ragazza aveva un tumore cerebrale e l’intervento si è svolto con l’ausilio di questa innovazione tecnologica.

Ad Ancona una 19enne straniera è stata operata al cervello da sveglia grazie a un sistema di traduzione IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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