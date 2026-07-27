Amorim ha confermato la sua permanenza al Milan per tutta la stagione, firmando il rinnovo del contratto fino al 2031 e annunciato ufficialmente dal club. Dopo aver segnato due gol in un’amichevole contro il Celtic, le sue parole hanno rafforzato la sua intenzione di restare. La firma è avvenuta giovedì, mentre l’annuncio ufficiale è stato dato venerdì. La volontà del giocatore di dedicarsi alla squadra del cuore è stata chiarita nelle dichiarazioni successive.

Giovedì la firma sul rinnovo del contratto con il Milan fino al 2031, venerdì l'annuncio ufficiale del club, ieri le due reti nell'amichevole contro il Celtic, ma soprattutto le frasi di Amorim che hanno certificato la sua permanenza per tutta la stagione al Milan, la squadra del suo cuore. Difficile immaginare 72 ore più cariche di emozioni per Francesco Camarda, “figlio” del settore giovanile rossonero e tifoso del Diavolo fin da bambino. L'ultima stagione al Lecce non è andata come sperava complice l'infortunio alla spalla che lo ha tenuto fermo oltre tre mesi, ma l'inizio del 2026-27 è stato decisamente promettente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Gazzetta.it - Amorim ha un piano per fare di Camarda il Pio Esposito del Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionale, i convocati del ct Baldini: da Camarda a Pio Esposito, spazio ai giovani azzurriIl ct Baldini ha convocato 24 giocatori per le due ultime partite della Nazionale, tra cui spiccano giovani come Camarda e Pio Esposito.

I convocati dell'Italia di Baldini: Camarda, Pio Esposito e tanti giovaniPer le prossime due partite amichevoli, il commissario tecnico ha convocato tra gli altri il portiere Donnarumma e diversi giocatori under 21, tra...

Temi più discussi: Pio Esposito si prende la scena all'Inter: è già il leader dei giovani in attesa delle grandi sfide; Karlsruhe-Inter, le probabili formazioni: Pavard dal 1', in attacco c'è Pio Esposito; L'Inter vince la prima amichevole, 16-0 all'Aasen: Pio Esposito protagonista con una cinquina, la sintesi; Esposito: Io come Milito? Non voglio scomodare nessuno. Bastoni leader, aspettiamo Lautaro.

Amorim ha un piano per fare di Camarda il Pio Esposito del MilanIl centravanti rossonero non è arrivato, ma è comunque una risorsa utilissima per il nuovo tecnico rossonero alle spalle di Ramos Ha già alle spalle 33 presenze in A più 4 match in Champions, e ora. msn.com

Inter, Pio Esposito lo sai che è il tuo anno? La scaramanzia, la verità su Bastoni, i modelli Lautaro e Milito, il bomber si confessaL'attaccante nerazzurro Pio Esposito non si pone limiti nella prossima stagione e con umiltà risponde ai paragoni col Principe e il centravanti inglese ... sport.virgilio.it