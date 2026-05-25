Per le prossime due partite amichevoli, il commissario tecnico ha convocato tra gli altri il portiere Donnarumma e diversi giocatori under 21, tra cui Camarda e Pio Esposito. La lista comprende anche altri giovani talenti, mentre non sono stati inclusi alcuni giocatori più esperti. La selezione mira a testare le risposte di alcuni atleti emergenti in vista di impegni futuri. La squadra si prepara ad affrontare queste partite con un mix di esperienze e nuove promesse.

Ecco i convocati dell'Ital giovane di Baldini. Sul piatto ci sono diverse cose, aspetti da provare e sperimentare, ma anche obiettivi da raggiungere. Infatti, non è in gioco soltanto la valorizzazione di giovani che devono farsi trovare pronti. C’è anche la questione del ranking Fifa ormai decisivo nei sorteggi. Non si può più sbagliare neanche in amichevole: né con la Grecia né, quattro giorni prima, con il Lussemburgo. Partite a doppio taglio: se vinci contro squadre messe peggio in classifica, guadagni pochi punti; se perdi, crolli. Oggi l’Italia è al 12° posto, dopo il Mondiale chissà. L’Italia sarà una squadra “mista”. Baldini, ricevuta ad aprile la telefonata con la quale Donnarumma si proponeva da capitano, ha deciso di prendere dalla Nazionale soltanto quelli in età da Under 21: Palestra, Esposito e Pisilli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I convocati dell'Italia di Baldini: Camarda, Pio Esposito e tanti giovani

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