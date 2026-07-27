Allerta Salmonella | Richiamo di Uova Fresche Aia e Selex dai Supermercati – Ecco il Lotto a Rischio

Un richiamo di uova fresche coinvolge i supermercati di marchi noti, tra cui Aia e Selex. È stato segnalato un lotto specifico di uova a rischio Salmonella. Molti consumatori si sono trovati a dover controllare le proprie scorte nel frigorifero, dopo aver visto l’avviso in televisione. Nessuna informazione sulle quantità o sulle date di scadenza, solo l’indicazione di un lotto sospetto.

Apri il frigorifero, prendi le uova per una carbonara al volo e ti blocchi: in tv scorre un’allerta Salmonella. Nomi noti, Aia e Selex, un lotto a rischio e quel pensiero che sale: “Le mie da dove arrivano?” Questo pezzo nasce lì, tra un gesto quotidiano e un dubbio concreto. C’è un richiamo di uova fresche vendute a marchio Aia e Selex. Le catene hanno avviato il ritiro per un possibile rischio microbiologico, con sospetta presenza di Salmonella. Le autorità sanitarie e i distributori hanno attivato le procedure standard: avviso pubblico, tracciabilità, istruzioni per i clienti. La notizia riguarda prodotti in vendita nei supermercati italiani. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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