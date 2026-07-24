Uova fresche Aia e Selex richiamate per rischio salmonella | Non consumatele

Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto, vendute con i marchi Ariaperta AIA e Selex, è stato richiamato a causa di un possibile rischio di salmonella. Le uova non devono essere consumate.

Il richiamo interessa un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto, vendute a marchio Ariaperta AIA e Selex, per possibile presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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