Alcune confezioni di uova marchiate Selex e Aia, tutte appartenenti allo stesso lotto, sono state ritirate dai supermercati a causa di un rischio microbiologico di salmonella enteritidis. Il richiamo riguarda prodotti che sono stati distribuiti in più punti vendita e si riferisce a uova potenzialmente contaminate. La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza dei consumatori.

Alcune confezioni di uova a marchio Selex e Aia, che fanno tutte parte dello stesso lotto, sono state oggetto di un richiamo dai supermercati per rischio microbiologico salmonella enteritidis. L’avvertenza è quello di riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione. Quali sono le uova richiamate dai supermercati Il motivo del richiamo e l'avvertenza per i consumatori Cos'è la salmonella e i rischi Quali sono le uova richiamate dai supermercati L’avviso di richiamo porta la data di giovedì 23 luglio 2026. Le uova interessate sono le uova fresche da allevamento all’aperto x6 Selex vendute nella confezione da 6 pari a 330 grammi, le uova AIA APERTO 330G 16CF X6 vendute nella confezione da 6 da 330 grammi e le uova AIA APERTO 220G 24CF X4 vendute nella confezione da 4 da 240 grammi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di uova Selex e Aia dai supermercati per salmonella, fanno tutte parte dello stesso lotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salmonella e Escherichia coli nel salame: scatta il richiamo dai supermercati. Il lotto dell’allertaUn lotto di salame “I Veneti” è stato ritirato dai supermercati a causa di Salmonella ed Escherichia coli.

Leggi anche: Salame Pepperino contaminato nei supermercati, rischio Salmonella: il lotto oggetto di richiamo

Temi più discussi: Tramezzini con kebab e uova richiamate per rischio microbiologico; Salami richiamati per rischio microbiologico; Ciauscolo IGP richiamato per la presenza di Listeria; Formaggi di capra a latte crudo richiamati per presenza di Escherichia coli STEC.

Richiamo di uova Selex e Aia dai supermercati per salmonella, fanno tutte parte dello stesso lottoI dettagli sul richiamo di alcune confezioni di Uova Selex e Aia dai supermercati per rischio salmonella: fanno parte tutte dello stesso lotto. virgilio.it

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareRichiamate uova da allevamento all'aperto AIA e Selex per rischio Salmonella e riso Carnaroli della Riseria di Morano per pestici ... ilfattoalimentare.it