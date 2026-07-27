Portoferraio, 27 luglio 2026 – Continua la sfilata di giganti del lusso nelle acque dell'arcipelago toscano e all' isola d'Elba. L’ultimo è Breakthrough, che è approdata questa mattina con le prime luci dell’alba nel golfo della Biodola, a Portoferraio, e si è messo all'ancora davanti alla deliziosa spiaggetta di Scaglieri. https:www.lanazione.itcronacatatoosh-il-mega-yacht-del-presidente-degli-emirati-arabi-allelba-e-stato-avvistato-a-portoferraio-osassnep È un colosso dei mari lungo 119 metri e funziona usando come combustibile l’ idrogeno liquido, tenuto in stoccaggio sotto coperta (a una temperatura criogenica di meno 253° gradi Celsius in speciali serbatoi necessari ad immagazzinarlo in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Elba il mega yacht a idrogeno liquido voluto da Bill Gates. Un pieno costa 435mila dollari

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