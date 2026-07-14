Un resort di lusso con 150 camere, suite, ristoranti, piscine, beach club, spa e spazi per eventi è stato aperto sulla costa pugliese, a pochi chilometri da Ostuni. La struttura si affaccia sul mare e ha suscitato reazioni di opposizione da parte di alcuni gruppi politici locali, che hanno definito il progetto “devastante” per l'ambiente. Nessun intervento legale è stato ancora annunciato.

Un resort di lusso con 150 camere e suite, ristoranti, piscine, beach club, spa e spazi per eventi, affacciato sul mare della Puglia a pochi chilometri da Ostuni. Sulla carta è un progetto destinato ad attirare turisti da tutto il mondo. Ma la sua realizzazione sta alimentando una dura battaglia tra investitori e ambientalisti, tanto da conquistare l’attenzione della stampa internazionale, compreso il Times. Al centro delle polemiche c’è quello che ormai viene soprannominat o il “Bill Gates Resort”. Il terreno di circa 9 ettari, acquistato alla fine del 2020, dovrebbe ospitare il nuovo hotel della catena Four Seasons, di cui Bill Gates è il principale azionista, sviluppato insieme alla società israeliana Omnam Investment Group. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Bill Gates Resort manda in crisi la sinistra in Puglia: il mega hotel di lusso da 150 camere “devastante” per l’ambiente

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